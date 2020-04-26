Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ей было бы интересно попробовать себя в качестве актрисы.

По словам Туктамышевой, она хотела бы снятьcя в кино, так как это интересный опыт. Фигуристка считает, что она бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Она отметила, что для комедийной роли ей не нужно было бы что-то менять в себе, она просто была бы собой.

«Смотрела биографию Дженнифер Энистон — она хотела быть драматической актрисой. Даже когда пробовалась в сериал „Друзья“, она не думала, что так всё получится. Дженнифер хотела играть более серьёзные роли, но ей сказали — девочка, ты просто создана для комедии», — сказала Туктамышева в прямом эфире с Татьяной Волосожар в Instagram.

Ранее Туктамышева рассказала о своих любимых прыжках в фигурном катании.