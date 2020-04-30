Известный хоккейный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением об отмене Парада победы в России в связи с пандемией коронавируса.

«А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, всё смотрим туда, назад, а надо вперёд двигаться», — заявил Брызгалов, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению хоккеиста, о ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось всего несколько человек на всю страну. Он также подчеркнул, что в войне участвовали все республики СССР, однако нигде не празднуют так масштабно, как в России.

«Давно уже всё изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами», — заявил Брызгалов.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада победы.