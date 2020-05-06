Закрытые на карантин катки не помешали группе Этери Тутберидзе выдать самую шокирующую новость межсезонья: Александра Трусова переходит к Евгению Плющенко. Пока эта информация официально не подтверждена, но и опровергать её Плющенко не стал.

В первые секунды кажется, что эта новость не может быть правдой: под руководством Тутберидзе Трусова добилась всех своих громких успехов и уже в столь юном возрасте вошла в историю. Однако Плющенко отреагировал на новость довольно спокойно: «Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — сказал Плющенко.

Такой ответ намекает на то, что переход действительно имеет место. По информации источника, причиной решения Трусовой стала нехватка внимания со стороны Тутберидзе. Сейчас Этери находится в США и помогает своей дочери Диане Дэвис, которая выступает в юниорских танцах на льду.

О том, что в группе Тутберидзе появляются любимчики, говорят уже не один год: по слухам, аналогичная ситуация стала одной из причин ухода Евгении Медведевой. Источник Sport24 утверждает, что Александра перестала получать должное внимание, а любимицей хореографа Даниила Глейхенгауза стала Анна Щербакова.

Аргументом «за» выступает и то, что Трусова явно сдала позиции в минувшем сезоне: она перестала быть главным козырем в рукаве Тутберидзе после того, как Алёна Косторная вооружилась тройным акселем. К тому же, можно предположить, что выигрывать следующую Олимпиаду Тутберидзе собирается не с легендарным трио, а с поколением Камилы Валиевой — сегодняшние юниорки тоже вовсю учат четверные и тройной аксель.

Шокирующая на первый взгляд новость имеет под собой основания. Логично и то, что выбор Трусовой пал именно на Плющенко — альтернативы, по сути, нет. В качестве одного из вариантов можно было рассмотреть ЦСКА, но в последнее время спортсменки откровенно теряются в группе Буяновой: Губанову выгнали обратно в Петербург, Сотскова ушла к Соколовской, а Цурская и вовсе завершила карьеру. У Соколовской результат показывал только Самарин, да и тот провалил вторую часть сезона.

Плющенко пока тоже не блещет результатами, но уже имеет опыт работы с четверными прыжками у женщин: Анастасия Тараканова, находясь в его группе, исполняла четверной тулуп и разучивала лутц. Ещё один немаловажный аргумент: в академии Плющенко работает Александр Волков — первый тренер Трусовой, который вёл спортсменку вплоть до перехода к Тутберидзе в 2016 году. В межсезонье его группу пополнила Станислава Константинова, которой тоже необходимо преодолеть кризис. Не исключено, что и Трусова вернется к работе с бывшим наставником.

Пока имя нового тренера официально не названо, переход нельзя назвать состоявшимся — таково правило федерации. Глава ФФКР Александр Горшков подтвердил, что еще не получал документов об уходе Трусовой из «Самбо-70». «Никаких официальных документов у нас пока нет«, — сказал Горшков.

Ответ, конечно, не исчерпывающий, однако глава федерации не стал открыто отрицать переход. Пока в новость не поверила лишь Наталья Бестемьянова: в разговоре с корреспондентом Nevasport она назвала информацию фейком.

«Я не верю, что в то время, когда ни катков нет, все закрыто, ничего не происходит, что вы в реальном времени получили эту информацию. Я думаю, что вы фейковую информацию мне сейчас выдает», — заявила Бестемьянова.

Алексей Мишин от комментариев воздержался: он пока ничего не слышал о переходе. Татьяна Тарасова, кажется, совсем не удивилась такому повороту событий: по ее мнению, у Тутберидзе и без того достаточно талантливых спортсменок. «Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — сказала Тарасова.

Если Трусова действительно продолжит карьеру у Плющенко, что кажется скорее правдой, чем вымыслом, наблюдать за ситуацией будет крайне интересно. Совсем недавно утих конфликт Плющенко с группой Тутберидзе, которая обвиняла его в переманивании спортсменок. Тогда речь шла об Алине Загитовой, но на деле всё оказалось куда более любопытно: для Трусовой новый шаг в карьере станет лишь дополнительной мотивацией к тому, чтобы должным образом соперничать с конвейером Тутберидзе, который продолжит штамповать чемпионок к Олимпиаде.