Журанков: Если бы ушла Косторная, это стало бы настоящей гильотиной для Тутберидзе

Журналист Андрей Журанков поделился мнением о переходе Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

По словам Журанкова, у Тутберидзе есть Косторная и Щербакова, а в юниорах — Камила Валиева, которую везде ждут. Он отметил, что после шедевральной программы «Девочка на шаре» нужно будет создать что-то не менее яркое, и это действительно будет вызовом.

Журанков добавил, что если Загитова вдруг решит перезагрузиться, то все вернется на круги своя — у Тутберидзе снова будет три претендентки на медали всех турниров.

«Совсем другое дело бы было, если бы ушла к другому тренеру Косторная. Это был бы не то что имиджевый удар, а настоящая гильотина! А тут ушел третий номер, который еще неизвестно как будет расти», — сказал Журанков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Евгений Плющенко подтвердил, что Александра Трусова будет тренироваться в его академии.