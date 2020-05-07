Бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин поделился впечатлениями от перехода в СКА. Всю свою карьеру игрок сборной России отыграл в магнитогорском клубе.

По словам Антипина, у него самые положительные эмоции от перехода — Петербург отличный город для жизни, который хоккеист будет узнавать еще больше.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина отметил, что хочет помочь клубу выиграть трофей.

«Последние два сезона в «Металлурге» были неудачные, руководство решило что-то поменять. И я хочу развиваться, выигрывать»,- прокомментировал Антипин переход в инстаграме СКА.

Ранее стало известно, что СКА подписал новое соглашение с форвардом Миро Аалтоненом. Как сообщается на официальном сайте армейцев, контракт рассчитан на два сезона и будет действителен до 30 апреля 2022 года.