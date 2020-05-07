Бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин поделился впечатлениями от перехода в СКА. Всю свою карьеру игрок сборной России отыграл в магнитогорском клубе.
По словам Антипина, у него самые положительные эмоции от перехода — Петербург отличный город для жизни, который хоккеист будет узнавать еще больше.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина отметил, что хочет помочь клубу выиграть трофей.
«Последние два сезона в «Металлурге» были неудачные, руководство решило что-то поменять. И я хочу развиваться, выигрывать»,- прокомментировал Антипин переход в инстаграме СКА.
Ранее стало известно, что СКА подписал новое соглашение с форвардом Миро Аалтоненом. Как сообщается на официальном сайте армейцев, контракт рассчитан на два сезона и будет действителен до 30 апреля 2022 года.
— Эмоции от перехода в СКА самые положительные. В Санкт-Петербурге бывал, только когда были игры. Но все знают, что это отличный город для жизни. Буду все больше и больше узнавать про него. Одна из основных причин перехода в СКА — возможность побороться за Кубок Гагарина. Атмосфера в «Ледовом» шикарная, даже будучи соперником получаешь силы от трибун. Пока даже не могу представить, каково там играть в форме СКА. Я долго играл в «Металлурге», переезжать нелегко. Однако это жизнь хоккеиста, ты в любой момент можешь покинуть клуб. Последние два сезона у «Магнитки» были неудачные, руководство решило что-то поменять, а я хочу развиваться. В СКА очень системно работают не только с молодыми игроками, но и с опытными. Есть такие примеры, — сказал Антипин в прямом эфире клубного Instagram.