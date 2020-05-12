Александр Волков, первый тренер Александры Трусовой, рассказал, будет ли принимать участие в работе с фигуристкой. В мае Трусова перешла в академию Евгения Плющенко, где сейчас тренирует Волков.

По словам специалиста, этот вопрос будет решен тогда, когда возобновятся тренировки и Плющенко распределит все обязанности. Волков подчеркнул, что при необходимости готов помочь.

Он также вспомнил о предыдущем опыте работы с Трусовой. Волков отметил, что Александра сразу показалась ему очень трудолюбивой, однако принимать в «Самбо-70» её поначалу не хотели.

«И ведь руководство «Хрустального» ее сначала не очень хотело брать, но Виктор Николаевич Кудрявцев настоял», — сказал Волков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.