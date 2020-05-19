Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, возглавляющий вторую команду «Зенит-2», рассказал о решении руководства клуба не отпускать легионеров на родину во время паузы в чемпионате России.

По мнению тренера, «Зениту» стоит отдать должное — ни один легионер из команды не покидал Петербурга, особенно в сравнении с другими командами.

В понимании Радимова футболисты обязаны обрабатывать контракты, пусть и с понижением зарплаты. Все сидели и ждали. Даже Малком, который играл в одной команде с Месси.

««Зенит» в этом плане всё сделал грамотно и организованно. Это и есть профессиональный подход», — цитирует Радимова сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее Радимов отметил, что решение возобновить РПЛ после паузы — охренительное.