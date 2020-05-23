Один из первых тренеров олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Ольга Тюмкова сообщила, что находится в безвыходном положении в одной из турецких клиник.

В своем «Инстаграме» Тюмкова рассказала о своей истории: в прошлом году у нее обнаружили рак, лечение она проходила в одной из больниц Турции.

«Я оказалась в крайне безвыходной ситуации: осталась совсем одна в чужой стране с огромным долгом за лечение, который увеличивается с каждым днем, и не могу вернуться на родину», — сообщила Тюмкова, отметив, что у нее и ее семьи нет денег, чтобы отдать долг клинике и вернуться домой. Тренер попросила рассказать о своей истории и помочь ей вернуться домой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Тюмкова (@olgatiumkova) 21 Май 2020 в 4:45 PDT

Сейчас Тюмкова находится в клинике Стамбула «Анадолу», долг на данный момент составляет около 4 миллионов рублей. С Загитовой Тюмкова работала, когда фигуристка тренировалась в Ижевске.