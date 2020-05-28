Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала работу СМИ.

По словам Родниной, согласно Конституции, в России три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная, однако на людей сильно влияют СМИ, которые по праву считаются четвертой властью.

«Может, пора разобраться с «засланными казачками» — иностранными гражданами и с двойным гражданством в наших СМИ?» – написала Роднина в своем Twitter.

Депутат также ответила на замечание подписчика о том, что ее дочь живет в США.

«Страну разваливала не я, за совершеннолетних детей ответственности не несу, сама – законопослушна», – сказала олимпийская чемпионка.

Отметим, ранее страница Родниной в Twitter несколько раз была взломана. В данном случае она пока не подтвердила и не опровергла свою причастность к последнему сообщению в социальной сети.