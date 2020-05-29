Траньков о ледовых шоу: Оказались с Волосожар за бортом российского рынка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о выступлениях в иностранных ледовых шоу.

В интервью порталу 59.ru Траньков сказал, что помимо работы в тренерстве и на телевидении они с партнершей Татьяной Волосожар участвуют в различных заграничных ледовых шоу.

«В России очень много чемпионов, и занять свою нишу очень тяжело — мы с Таней оказались за бортом российского рынка», — отметил фигурист.

По словам Транькова, такое развитие событий его никак не расстраивает. «Мы не бедствуем за границей, и получать гонорары в валюте сейчас приятней», — сказал фигурист.