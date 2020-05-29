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  • 16:23,  7 июня 2020
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Траньков о ледовых шоу: Оказались с Волосожар за бортом российского рынка

Траньков о ледовых шоу: Оказались с Волосожар за бортом российского рынка
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о выступлениях в иностранных ледовых шоу.

В интервью порталу 59.ru Траньков сказал, что помимо работы в тренерстве и на телевидении они с партнершей Татьяной Волосожар участвуют в различных заграничных ледовых шоу.

«В России очень много чемпионов, и занять свою нишу очень тяжело — мы с Таней оказались за бортом российского рынка», — отметил фигурист.

По словам Транькова, такое развитие событий его никак не расстраивает. «Мы не бедствуем за границей, и получать гонорары в валюте сейчас приятней», — сказал фигурист.

Напомним, Максим Траньков и Татьяна Волосожар выступали в парном катании с 2010 года, они выиграли два золота на Олимпиаде в Сочи. В 2018 году пара объявила о завершении спортивной карьеры.

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Комментарии Развернуть

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Валентина
Гость

мы с Таней оказались за бортом российского рынка». потому как . выпендриваться меньше надо.Да не верю , что вы имели желание работать в российских шоу. Так езжайте за границу и живите там, что же вы приперлись в Россию? Приятнее же валютой гонорары получать?

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