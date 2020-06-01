Чем приятен футбол во время пандемии — матчи есть даже по понедельникам! Подборка встреч разных чемпионатов — в традиционном обзоре ставок.

29-й тур немецкой Бундеслиги закрывается матчем «Кельна» и «Лейпцига». Комментатор Алексей Андронов считает, что в этой встрече необходимо отталкиваться от забитых «быками» голов, так как даже коэффициенты на индивидуальный тотал не очень привлекательны. Поэтому Андронов предлагает поставить на то, что «Лейпциг» забьет в каждом из таймов с коэффициентом 2.04.

В матче Высшей лиги Белоруссии «Минск» принимает «Слуцк», и явного фаворита букмекеры здесь определить не смогли: коэффициент на победу минчан — 2.85, а на гостей — 2.35. Ничья менее вероятна — 3.60.

В рамках Премьер-лиги Армении состоится встреча «Урарту» и «Гандзасара», и аналитики склоняются к победе ереванского клуба, коэффициент на который — 2.20, а на команду из Капана — 3.05. Если коллективы разойдутся миром, сыграет ставка с коэффициентом 3.35.

В рамках чемпионата Дании «Копенгаген» приедет в гости к «Люнгбю», и, по прогнозам букмекеров, должен одолеть хозяев. Коэффициент на победу «Копенгагена» — 1.70, а на триумф «Люнгбю» — 5.00. Ничья между командами также маловероятна, коэффициент на такой исход оценивается в 3.80.

Бывший соперник «Зенита», «Бней-Йегуда», в чемпионате Израиля встретится с «Хапоэлем» из Кфар-Сабы. Судя по коэффициентам, преимущество имеет именно «Йегуда» — 2.10 против 3.55. Если команды сыграют вничью, сыграет ставка за 3.40.

В матче чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» в гостях сыграет с «Судувой» из Мариямполе. Букмекеры больше верят в хозяев: на победу «Судуву» они дают коэффициент 1.90, в то время как на «Жальгирис» — 3.55. Почти такой же коэффициент на ничью — 3.50.