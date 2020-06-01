Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что группа Юрия Бородавко не сможет провести запланированный сбор в Малиновке.

Сбор в Архангельской области должен был состояться в период с 3 по 23 июня, однако регион не дал согласие.

«Со сборами пока не совсем все нормально. Некоторые регионы нам отказали, есть те, кто подтвердили, что готовы нас принимать. У нас нет федеральных баз, не так все просто. Архангельск нам пока отказал, со сбором в Малиновке, к сожалению, не получится», – заявила Вяльбе, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, под руководством Бородавко тренируется лидер сборной России, обладатель большого Хрустального глобуса Александр Большунов. Также мужскую команду представляют Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Терентьев. В женской команде тренируются Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова.