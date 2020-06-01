В последние годы видеоигры стали своеобразной альтернативой фильмам, и без красочных и интересных локаций топовой игре не обойтись. Рассказываем о лучших.

Battlefield 2/3 — Оманский залив

Оманский залив очень популярен у любителей битв с использованием бронетехники, танков и вертолетов. Для снайперов там тоже есть хорошие позиции. Эта карта по праву считается лучшей для многопользовательского режима.

Сталкер — Припять

Припять интересует ученых и просто любопытных уже давно, но попасть на территорию города не так просто. В игре «Сталкер» отлично показан антураж Припяти и вся жуть, которую пришлось пережить этим местам

Fallout 3 — Мегатонна

Чтобы понять, что такое Fallout, стоит поиграть в Fallout 3, а там посетить город под названием Мегатонна, который лучше всего передал атмосферу игрового мира. Город представляет собой готовую взорваться в любой момент ядерную бомбу посреди населенного пункта. Все граждане об этом прекрасно знали, но никаких действий не предпринимали. Наоборот, сделали из бомбы культ и начали ей поклоняться.

Deus Ex — Город Големов

Киберпанк — стиль, который все реже и реже в последнее время используется разработчиками современных игр, а геймеры уже заскучали по играм вроде Deus Ex. Одна из самых атмосферных локаций в этой игре — это гетто, в котором можно встретить маргинальных личностей со всей страны, имеющих модификацию и при этом не имеющих официальное тому подтверждение.

Half Life 2 — Рейвенхольм

Рейвенхольм — уникальная локация в HL2. Город переполнен зомби, это единственное место в игре, которое игрок проходит ночью. Небольшое количество боеприпасов и использование дисковых пил, с помощью которых нужно расправляться с зомби, было чем-то неожиданным, а чувство растущего беспокойства и страха вкупе с постоянной борьбой с зомби превратили эту локацию в настоящий ужастик, в котором была лишь одна цель — выжить.