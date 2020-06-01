«Кёльн» на своем стадионе примет «РБ Лейпциг» в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Райн-Энерги» сегодня, 1 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент «Лейпциг» располагается на пятой строчке турнирной таблицы и входит в зону Лиги Европы: в активе команды 55 очков после 28 матчей. «Кёльн» занимает одиннадцатое место, набрав 34 очка.

В целях безопасности матч будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.