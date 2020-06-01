Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что группа Юрия Бородавко не сможет провести июньский сбор в Малиновке. Ранее стало известно, что регион отказал в проведении сбора.

«Мы тренируемся на региональных базах, федеральной у нас нет, как только регион дает добро, мы едем. Например, Ижевск дал возможность тренироваться нашей сборной на базе имени Галины Кулаковой, туда по плану поедет группа Олега Перевозчикова, если кто-то из ребят захочет, тоже поедет туда», — рассказала Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

Глава ФЛГР подчеркнула, что сбор в Малиновке состоится, когда регион будет готов принять лыжников. Сейчас федерация направила запросы в несколько регионах.

«Безусловно, мы хотим тренироваться на хороших базах, например, как в Тюмени или на той же «Малиновке», — сказала Вяльбе.

Она добавила, что пока не стоит паниковать, так как в аналогичной ситуации находятся и другие спортсмены — двоеборцы, биатлонисты и саночники.

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