Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова даст первое живое интервью после того, как покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко. Спортсменка выйдет в прямой эфир «Инстаграма» сегодня, 1 июня, в 19:00.

Эфир будет проходить в аккаунте Adidas Russia, в роли ведущей выступит известная журналистка Мария Командная. Посмотреть трансляцию можно будет по ссылке.

Ожидается, что спортсменка ответит на вопросы подписчиков: накануне их можно было задать в историях аккаунта Adidas Russia.

Напомним, ранее Трусова дала интервью представителю медиабригады ISU Татьяне Фладе, однако журналистка отметила, что по понятным причинам общалась с фигуристкой по электронной почте. «Мы же знаем, каждое слово сейчас взвешивается. Я на это согласилась, поняла ситуацию», — пояснила Фладе.