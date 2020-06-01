Страница двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю в Википедии стала самой популярной среди страниц фигуристов по количеству просмотров с 1 июля 2015 года.

Об этом сообщает американский сайт Reddit, составивший список топ-50 страниц фигуристов в Википедии. Страница Ханю была открыта более 12 миллионов раз.

На втором месте идет двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, статью о которой прочитали более 6 миллионов раз. Третье место занимает Олимпийская чемпионка Алина Загитова: её страницу просматривали более 5 миллионов раз.

Также в топ-5 оказались японка Мао Асада и россиянка Юлия Липницкая. Стоит отметить, что пятерка самых популярных страниц не изменилась по сравнению с рейтингом 2019 года.