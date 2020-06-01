Хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о совместных тренировках с Марией Шараповой, которая в феврале 2020 года завершила карьеру. В последнем матче Шарапова встречалась с Векич и потерпела поражение.

«Никто об этом не знает, но в межсезонье мы часто тренировались вместе. И она меня просто разнесла: 6:1″, — рассказала Векич в в интервью Podcast Inkubator.

Хорватка подчеркнула, что тренировочные и официальные матчи — это разные вещи, однако Шарапова находилась в прекрасной форме.

«Я думала, что Мария возьмёт какой-то титул, а в итоге вышло, что я же и завершила её карьеру», — сказала Векич.

Напомним, экс-первая ракетка мира Шарапова является победительницей пяти турниров «Большого шлема», а также обладательницей серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.