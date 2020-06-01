Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил соглашение с петербургским клубом, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Новый контракт подписан по схеме «2+1», гласит заявление на официальном сайте.

«29 мая 2018-го Сергей Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита» и ровно через 340 дней привел сине-бело-голубых к золотым медалям», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, «Зенит» также лидирует в турнирной таблице. После 22-х матчей петербуржцы имеют в своем активе 50 очков, опережая ближайших преследователей на 9 баллов. Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.