Главные события 29-го тура немецкой Бундеслиги — в обзоре Nevasport.

Счет тура: 0:1

Несмотря на большое количество голов в туре, самый частый счет этих выходных в Германии — это победа с преимуществом в один мяч, да еще и гостевая. Таким образом «Байер» одолел «Фрайбург» благодаря голу Кая Хаверца, «Хоффенхайм» одолел «Майнц», где мяч забил Ила Бебу, а «Вердер» победил «Шальке» — здесь постарался Леонардо Биттенкурт.

Именинник тура: Марко Ройс

31 мая капитану дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу исполнился 31 год. В этот же день в рамках 29-го тура матч проводила сама «Боруссия», однако Ройс в нем участие не принимал: с марта полузащитник травмирован — в который раз — и может пропустить весь остаток сезона. Команда порадовала своего капитана крупной победой над аутсайдером — «Падерборн» был разобран на детальки со счетом 6:1.

Разгром тура: «Падерборн» 1:6 «Боруссия» Дортмунд, «Бавария» 5:0 «Фортуна»

Этот же матч стоит занести и в разгромы тура, однако не одни шмели в эти выходные покуражились. С разницей в пять мячей в 29-м туре победила и мюнхенская «Бавария», разгромив на «Альянц-Арене» дюссельдорфскую «Фортуну». Да, забили мюнхенцы меньше, чем их коллеги из Дортмунда, но зато ворота Мануэля Нойера остались в неприкосновенности.

Бомбардир тура: Джейдон Санчо

В Бундеслиге Джейдон Санчо не забивал аж с 29 февраля этого года, после возобновления турнира он отметился лишь голевой передачей в матче с «Вольфсбургом». Но в игре против «Падерборна» англичанина будто прорвало и он оформил хет-трик за один тайм. Стоит отметить, что все семь голов в матче уместились в 38 минут второго тайма.

Рекордсмен тура: Роберт Левандовски

В это трудно поверить, но до 30 мая 2020 года Роберт Левандовски не забил ни одного гола в ворота дюссельдорфской «Фортуны». В субботу это недоразумение удалось исправить, а поляк забил целых два мяча — с передач Томаса Мюллера и Сержа Гнабри. Теперь в списке пострадавших от Левандовски есть абсолютно все клубы Бундеслиги, также форвард возглавил гонку за «Золотой Бутсой».