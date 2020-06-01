Алина Загитова, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева с медалями чемпионата мира. Фото: официальный сайт ISU

Алина Загитова, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева с медалями чемпионата мира. Фото: официальный сайт ISU

Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева выложила в своем «Инстаграме» небольшую деталь своего нового рисунка.

В «сторис» фигуристка опубликовала небольшое видео, на котором виден небольшой кусок женского лица. «Угадайте, кто следующий», — подписала Медведева.

Многие поклонники в соцсетях выразили предположение, что на рисунке изображена Алина Загитова.

Ранее Евгения Медведева выкладывала в своем «Инстаграме» портрет Кендалл Дженнер, а также изображение французской танцевальной пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. В прошлом сезоне она даже выпустила коллекцию своего мерча с собственными рисунками.

Сейчас фигуристка находится в Японии, она прилетела туда из-за выступления в ледовом шоу по мотивам аниме «Сейлор Мун», однако из-за пандемии выступление отменили.