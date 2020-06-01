Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, общается ли она с Евгенией Медведевой после ее ухода из Тутберидзе.

В эфире в «Инстаграме» Adidas Russia с Марией Командной Трусова рассказала, что продолжает общение с бывшей одногруппницей, когда они видятся на турнирах.

«На соревнованиях общаюсь, когда мы видимся. В прошлом сезоне это было довольно часто», — отметила спортсменка.

«А так — нет, по телефону не общаемся», — добавила Трусова.

Напомним, Евгения Медведева покинула группу Этери Тутберидзе в 2018 году после Олимпийских игр в Пхенчхане, перейдя в группу Брайана Орсера. Александра Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года, пока документально переход не оформлен.