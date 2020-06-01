Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопросы о своих параметрах в прямом эфире в «Инстаграме» Adidas Russia c Марией Командной.

«Про вес я не буду говорить никогда и нигде», — отметила Трусова, добавив, что если любую девушку спросить о том, сколько она весит, то она не станет отвечать.

«За сезон точно подросла, в конце сезона была 157, сейчас, наверное, чуть больше», — ответила Трусова на вопрос о том, подросла ли она за последний год и на сколько сантиметров.

Напомним, сейчас Александра Трусова находится в Кисловодске на базе «Юг Спорт», где она будет проходить первый сбор к новому сезону вместе с новым тренером Евгением Плющенко. Спортсменка сдала тест на коронавирус и в скором времени она приступит к тренировкам.