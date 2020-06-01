Российского бегуна Вадима Улижова отстранили на 4 года за применение допинга. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства.

Как стало известно СМИ, в допинг-пробе легкоатлета обнаружили сразу четыре запрещенных вещества: октодрин и хигенамин, мельдоний и эритропоэтин.

Сообщается, что Улижов принимал участие в омском рождественском полумарафоне в возрастной категории старше 35 лет. В гонке, которая проходила 7 января 2020 года, он занял второе место, но теперь его результат будет аннулирован. Срок дисквалификации спортсмена составит 4 года начиная с 4 февраля 2020 года.

РУСАДА отмечает, что Вадим Улижов стал 12-м российским спортсменом, который отбывает наказание за использование эритропоэтина в настоящее время.