Петербургский футбольный клуб «Зенит» потратил около 347,2 миллионов рублей на выплаты руководству. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Как сообщает СМИ, в эту сумму входят зарплата, а также премии руководителям клуба за 2019 год. Годом ранее клуб потратил 215,3 миллиона рублей на выплаты руководству, что в 1,5 раза меньше, чем в 2019 году.

Отметим, в число основных управленцев клуба входят 9 человек: генеральный директор Александр Медведев, председатель совета директоров Елена Илюхина, а также семь членов совета директоров: Сергей Фурсенко, Елена Михайлова, Георгий Фокин, Сергей Хомяков, Сергей Куприянов, Кирилл Селезнев и Павел Одеров.

Ранее стало известно, что «Зенит» стал самым финансово успешным футбольным клубом в России, продемонстрировав прибыль в 527,2 млн рублей по итогам 2019 года.