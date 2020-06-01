Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о планах на будущий сезон.

В интервью Марии Командной в «Инстаграме» Adidas Russia Трусова отметила, что в новом сезоне она будет много работать над скольжением, над вращениями и над артистизмом. «Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу», — сказала фигуристка.

По словам Трусовой, в новом сезоне она хотела бы катать совершенно разные программы. «Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас», — рассказала фигуристка, не уточнив, какие варианты с постановками сейчас рассматривает.

Напомним, в мае 2020 года Александра Трусова ушла в академию Евгения Плющенко.