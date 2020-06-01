Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, когда к тренировочным занятиям вернутся Алина Загитова и Этери Тутберидзе.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Как отметил Горшков, Загитова не начнет полноценные тренировки со 2 июня.