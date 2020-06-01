Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, когда к тренировочным занятиям вернутся Алина Загитова и Этери Тутберидзе.
Слова Горшкова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Как отметил Горшков, Загитова не начнет полноценные тренировки со 2 июня.
«Завтра она вряд ли выйдет на лед, только приедет. В любом случае она пройдет все процедуры, как это принято со всеми фигуристами. Тест пройдет, только потом на лед», — сказал президент ФФККР. По словам Горшкова, Этери Тутберидзе вернулась в Россию вчера, 31 мая.
«Вы сами понимаете, что должно быть дальше. По всей видимости, ей надо будет 14 дней отсидеть дома», — сказал Горшков.
Напомним, остальные воспитанники группы Тутберидзе заехали на базу в Новогорске уже с 25 мая и уже прошли тестирование на коронавирус.
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