В Российской Премьер-лиге выбрали лучший футбольный стадион по мнению болельщиков. Голосование прошло в «Инстаграме» чемпионата России в разделе «сторис».

По итогам опроса лучшим стадионом чемпионата России по футболу был назван стадион «Краснодара», в финале он победил в борьбе с петербургской «Газпром-Ареной», на которой играет «Зенит». В финале «Краснодар» получил 57% голосов от участников опроса.

Отметим, стадион «Краснодар» был открыт в 2016 году, он вмещает чуть более 35 тысяч зрителей. Арена была построена на деньги владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого, по разным оценкам, стоимость строительства стадиона составила около 400 млн долларов.

«Газпром-Арена» была открыта весной 2017 года в преддверии Кубка Конфедераций. Стадион принял четыре матча этого турнира, а также семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая полуфинал и матч за 3-е место.