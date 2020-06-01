Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о том, что первый тренировочный сбор его группы был сорван из-за пандемии коронавируса.

Слова Бородавко цитирует агентство ТАСС. Тренер отметил, что сбор в Малиновке в Архангельской области не могут провести из-за решения властей, из-за этого группа сейчас прорабатывает несколько вариантов с возобновлением тренировок..

«По линии министерства спорта провести сбор мы не сумеем, поэтому один из выходов — проведение сбора за счет собственных средств спортсменов», — добавил Бородавко, отметив, что также остаются варианты с продолжением тренировок в домашних условиях или в частном порядке.

Напомним, сбор в Малиновке был запланирован на 3-23 июня. В группе Юрия Бородавко тренируются лидеры сборной России по лыжным гонкам — Александр Большунов и Наталья Непряева.