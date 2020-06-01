Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась ожиданиями от возвращения к тренировочному процессу на сборах в УТЦ «Новогорск».

«Жду не дождусь, когда выйду на лед. Тяжело будет вливаться в привычный режим, но я думаю, что у нас все получится, если мы будет заниматься больше и сильнее», — рассказала Загитова в интервью телеканалу НТВ.

Отметим, завтра, 2 июня Алина Загитова присоединится к другим фигуристам группы Этери Тутберидзе, которые находятся на базе в «Новогорске». Сначала фигуристке нужно будет сдать тест на коронавирус и дождаться результатов, и лишь после этого она сможет приступить к ледовым тренировкам.

Сама Этери Тутберидзе только вчера, 31 мая, вернулась из Соединенных Штатов Америки, она будет проходить карантин длинной в 14 дней.