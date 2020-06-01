Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как ест пчел.

В своем «Инстаграме» Макгрегор выложил серию «сторис», на которых он показывает банку с сушеными пчелами, а затем ест деликатес.

Позже боец выложил фотографию банки и подписал ее словами: «Я ем мертвых шершней на завтрак, таких как вы».

Напомним, ранее Конор Макгрегор принял вызов на бой от Андерсона Силвы, бывшего чемпиона UFC в среднем весе. Как считает Силва, им с Макгрегором не нужно ничего доказывать, а фанаты наверняка хотели бы увидеть такое шоу.

В 2020 году Конор Макгрегор в очередной раз вернулся в UFC, в январе он сумел победить Дональда Серроне в первом же раунде боя.