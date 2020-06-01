Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, ставили короткую программу для нового сезона у Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина.

Об этом рассказал тренер Артур Минчук, который работает с фигуристами с нового сезона.

Слова Минчука цитирует портал РИА Новости. «Короткую программу им начали ставить Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Пока это наброски, а не полноценная постановка. Это их идея, но мы ждем специалистов, чтобы довести программу до завершения», — отметил тренер, добавив, что произвольной программы у пары пока нет, а показательный номер был, но его подкорректировали новые тренеры, в частности, Тамара Москвина.

«Тамара Николаевна – основной тренер Мишиной и Галлямова, я помогаю», — отметил Минчук, добавив, что полноценной работы пока нет, она ведется лишь в онлайн-режиме.

Напомним, до 2020 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренировались в группе Людмилы Великовой.