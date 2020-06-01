Главные статистические данные о пандемии коронавируса, а также самые громкие новости дня — в дайджесте портала Nevasport.

В России за последние сутки было зафиксировано еще 9035 случаев заражения коронавирусом. По данным портала стопкоронавирус.рф, сейчас в России известно о 414 878 случаях заражения. За все время пандемии в стране от коронавируса смогли вылечиться 175 877 человек, 4855 человек стали жертвами.

В мире число заболевших коронавирусом приближается к отметке в 6,3 млн человек. Первое место удерживает США, на втором Бразилия, на третьем Россия. По всему миру коронавирус смогли победить 2 672 161 человек. Общее количество смертей от коронавируса в мире — 373 973.

Вывозной рейс Майами — Санкт-Петербург — Москва вернул на родину еще 396 россиян, которые из-за коронавируса застряли в США. В Петербурге, как сообщают СМИ, вышло 66 человек, остальные пассажиры летели до «Шереметьево». Всех прибывших в Россию ждет обязательный двухнедельный карантин.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, что голосование по поправкам в Конституцию будет менее опасным, чем посещение магазина во время пандемии коронавируса. По словам Памфиловой, угроза заражения во время голосования будет снижена, поскольку будет изменен порядок голосования. Отметим, Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, это день в стране сделают выходным.

В Финляндии 1 июня открыли бары, кафе и рестораны, которые простаивали около двух месяцев из-за пандемии коронавируса. До конца октября заведения будут работать в укороченном режиме, — с 6 утра до 23 часов. Всем заведениям было сказано обеспечить дистанцию между посетителями, а также отказаться от шведского стола.