«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в заключительном матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на «Райн-Энерги Арене» и завершилась с счетом 4:2 в пользу «Лейпцига».

Счёт в игре открыл Джон Кордоба на 7-й минуте встречи, на что «РБ Лейпциг» ответил двумя мячами в первом тайме за авторством Патрика Шика и Кристофера Нкунку.

Во втором тайме отличился форвард «Лейпцига» Тимо Вернер, а затем «Кельн» постарался включиться в игру, забив второй мяч — постарался Энтони Модест. Однако далее снова забили гости — на 57-й минуте отличился Даниэль Ольмо, поставив точку в матче.

Благодаря выездной победе над «Кёльном» «Лейпциг» вернулся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. На 9 очков команда отстает от лидера таблицы — мюнхенской «Баварии».