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Семак продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил соглашение с петербургским клубом, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». Новый контракт подписан по схеме «2+1», гласит заявление на официальном сайте. «29 мая 2018-го Сергей Семак был назначен на пост главного тренера «Зенита» и ровно через 340 дней привел сине-бело-голубых к золотым медалям», — говорится в сообщении.

Болельщики выбрали лучший стадион РПЛ. «Газпром-Арена» проиграла в финале

В Российской Премьер-лиге выбрали лучший футбольный стадион по мнению болельщиков. Голосование прошло в «Инстаграме» чемпионата России в разделе «сторис», победу в опросе одержал стадион «Краснодар». В финале голосования арена «Краснодара» набрала 57% голосов, 43% на счету петербургской «Газпром-Арены».

Российского бегуна отстранили на 4 года. В его допинг-пробе — 4 запрещенных вещества

Российского бегуна Вадима Улижова отстранили на 4 года за применение допинга. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства. Как стало известно СМИ, в допинг-пробе легкоатлета обнаружили сразу четыре запрещенных вещества: октодрин и хигенамин, мельдоний и эритропоэтин. Его результат на омском рождественском полумарафоне был аннулирован.

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский СКА и московское «Динамо» совершили обмен игроками, в результате которого в столицу возвращается нападающий Дмитрий Кагарлицкий, а армейцы получили права на защитника Павла Минтюкова, нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.

Загитова начнет тренировки в Новогорске 2 июня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присоединится к сборной России на базе в Новогорске во вторник, 2 июня. Учебно-тренировочный центр «Новогорск» возобновил работу 25 мая, ранее он был закрыт на карантин в связи с пандемией коронавируса. На базе тренируются все фигуристы из группы Этери Тутберидзе, которые входят в состав основной и юниорской сборных России.

Группа Бородавко с Большуновым не сможет провести запланированный сбор в июне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что группа Юрия Бородавко не сможет провести запланированный сбор в Малиновке. Сбор в Архангельской области должен был состояться в период с 3 по 23 июня, однако регион не дал согласие в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.