Волкановски хочет перейти в легкий вес, чтобы побить Макгрегора

Австралийский чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски бросил вызов двойному экс-чемпиону организации Конору Макгрегору.

По словам Волкановски, было бы глупостью не принять поединок с Макгрегором, так как имя ирландца навсегда останется в рейтингах полулегкого веса и списках величайших на все времена. Он отметил, для него это больше, чем просто борьба за деньги. Волкановски добавил, даже если ему придется подняться в легкий вес, чтобы доказать, что Конор не величайший в полулегком весе, то австралиец бы сделал это.

«Никто пока не подтвердил бои на «бойцовском острове». Никто не знает, что происходит, кроме Дэйны Уайта и UFC», — сказал Волкановски, слова которого приводит The Sun.