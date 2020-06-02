Волкановски хочет перейти в легкий вес, чтобы побить Макгрегора

Австралийский чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски бросил вызов двойному экс-чемпиону организации Конору Макгрегору.
По словам Волкановски, было бы глупостью не принять поединок с Макгрегором, так как имя ирландца навсегда останется в рейтингах полулегкого веса и списках величайших на все времена. Он отметил, для него это больше, чем просто борьба за деньги. Волкановски добавил, даже если ему придется подняться в легкий вес, чтобы доказать, что Конор не величайший в полулегком весе, то австралиец бы сделал это.
«Никто пока не подтвердил бои на «бойцовском острове». Никто не знает, что происходит, кроме Дэйны Уайта и UFC», — сказал Волкановски, слова которого приводит The Sun.
Отметим, Алекс Волкановски стал чемпионом UFC в конце 2019 года, когда в пяти раундах победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей.
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