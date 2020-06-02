Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин займет одну из руководящих должностей в спортивном департаменте клуба.

Как сообщает «РБ-Спорт», 39-летний экс-спортсмен будет заниматься резервной командой «сине-бело-голубых», а также продолжит участвовать в работе трансферного комитета «Зенита».

Напомним, Аршавин защищал цвета «Зенита» в период с 2000 по 2008 год и стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе петербуржцев. Затем он выступал за лондонский «Арсенал» до 2013 года, после чего вернулся в «Зенит». Кроме того, полузащитник провел восемь матчей за краснодарскую «Кубань», а завершил карьеру в казахстанском «Кайрате».

С 2002 по 2012 год Аршавин входил в состав сборной России и стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы-2008.