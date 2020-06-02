Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова снялась в видеоролике в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ.

В съемке также приняли участие другие известные россияне, в том числе олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Также в ролике можно увидеть дизайнера Артемия Лебедева, хирурга Лео Бокерию и актеров Василия Ланового и Ивана Охлобыстина.

Всенародное голосование по принятию поправок запланировано на 1 июля.

Напомним, Аделина Сотникова является первой российской фигуристкой, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр в личных соревнованиях. Она одержала победу в Сочи в 2014 году. Сейчас спортсменка не соревнуется, недавно она перенесла операцию.