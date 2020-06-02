Бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев может стать главным тренером тульского «Арсенала».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, руководство туляков еще не приняло решение о продолжении работы с Игорем Черевченко в следующем сезоне. Контракт с тренером и его штабом продлили только до конца нынешнего чемпионата. Отмечается, что «Арсенал» пролонгирует соглашение с Черевченко, если команда удержится в верхней части турнирной таблицы по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продлил срок аренды крайнего полузащитника «Зенита» Даниила Лесового до конца нынешнего сезона.

Отметим, после 22 встреч туляки набрали 28 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. Столько же очков у московского «Спартака», который идет на восьмой строчке. Еще на один балл меньше у башкирской «Уфы».