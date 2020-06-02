Сестра главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.

Как сообщают итальянские СМИ, женщина была госпитализирована в феврале, её доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Франческе требовалась срочная операция, с тех пор она находилась в больнице в Варесе. Ей состояние ухудшалось, а сегодня, 2 июня, она ушла из жизни.

Источник утверждает, что Гаттузо узнал о трагедии, когда находился на тренировочной базе «Наполи». Франческа на протяжении многих лет работала секретарем в штаб-квартире «Милана» — клуба, в котором Гаттузо был сначала игроком, затем тренером.

Напомним, чемпионат Италии возобновится 20 июня, в первом матче встретятся «Торино» и «Парма».