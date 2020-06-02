Лондонский «Челси» предложил увеличить количество замен в английской премьер-лиге до девяти.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, в лондонском клубе опасаются, что из-за плотного графика футболисты будут получать травмы.

Ранее стало известно, что в матчах АПЛ будет разрешено делать 5 замен.

Напомним, cезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 июня.

«Челси» в 29 турах набрал 48 очков и занимает четвертое место в таблице.

Ранее мэр Лондона Садик Хан рассказал, почему он хочет возобновления розыгрыша Английской Премьер-лиги. «Позвольте мне признаться. Несмотря на то, что я из южного Лондона, я поддерживаю «Ливерпуль», — сказал Хан, отметив, что поэтому небольшая часть его разума очень хочет рестарта АПЛ.