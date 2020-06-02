Бывшая российская лыжница Полина Ермошина рассказала, чем отличается питание спортсменов в Германии и в России. Во время своей карьеры она тренировалась в Германии с немецкой командой.

По словам Ермошиной, она приехала в Германию с весом 63 кг при росте 166 см, но первые 4-5 кг смогла сбросить уже в первые пару месяцев. Она подчеркнула, что ни в чем себя не ограничивала.

«Наоборот, меня буквально заставляли есть, в том числе и тортики. Тренер садился со мной за стол и следил, чтобы я ничего не оставила на тарелке», — сказала Лыжница, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Ермошина пояснила, что качество пищи было настолько высоким, что она вся сжигалась во время тренировок. К следующему сезону спортсменка весила 51 кг, поэтому ее не допустили к тренировкам, пока она не набрала нужный вес.

«Это правильно: если тренироваться с низким весом, это может быть опасно для организма», – сказала Ермошина.