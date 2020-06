View this post on Instagram

На спорткомплексе «Биатлон» сборники возобновили тренировки. Но исключительно представители национальной команды. Это Алексей Петров @alekseipetrov21 и Пётр Пащенко, который сейчас выступает за ХМАО. В среду ребята уезжают на сборы в Белорецкий район. Там к сборной РБ присоединятся Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Специально к летним стартам приобрели новые лыжероллеры российского, кстати, производства, а также 48 000 патронов. #смотрибст#спортбст#биатлон#сокбиатлонуфа#