Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов присоединятся к сбору в Белорецком районе Башкортостана, куда завтра прибудут Петр Пащенко и Алексей Петров.
Пащенко и Петров уже начали тренировки в спорткомплексе «Биатлон» в Уфе.
«Наконец-то уезжаем на учебно-тренировочные мероприятия. Основная цель сбора: наработать навыки стрельбы на рубеже, а также работа над аэробными и силовыми качествами», – сказал Петров, слова которого приводит БСТ.
View this post on Instagram
На спорткомплексе «Биатлон» сборники возобновили тренировки. Но исключительно представители национальной команды. Это Алексей Петров @alekseipetrov21 и Пётр Пащенко, который сейчас выступает за ХМАО. В среду ребята уезжают на сборы в Белорецкий район. Там к сборной РБ присоединятся Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Специально к летним стартам приобрели новые лыжероллеры российского, кстати, производства, а также 48 000 патронов. #смотрибст#спортбст#биатлон#сокбиатлонуфа#
Напомним, все четверо биатлонистов вошли в расширенный список сборной России на подготовку к следующем сезону. Всего в команды «А» и «Б» были включены 24 спортсмена.
Комментарии Развернуть