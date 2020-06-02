Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов присоединятся к сбору в Белорецком районе Башкортостана, куда завтра прибудут Петр Пащенко и Алексей Петров.

Пащенко и Петров уже начали тренировки в спорткомплексе «Биатлон» в Уфе.

«Наконец-то уезжаем на учебно-тренировочные мероприятия. Основная цель сбора: наработать навыки стрельбы на рубеже, а также работа над аэробными и силовыми качествами», – сказал Петров, слова которого приводит БСТ.

Напомним, все четверо биатлонистов вошли в расширенный список сборной России на подготовку к следующем сезону. Всего в команды «А» и «Б» были включены 24 спортсмена.