Нападающий Илья Каблуков, только что перешедший в магнитогорский «Металлург», может быть обменен в омский «Авангард».

Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Новичок клуба может стать частью обмена, в результате которого «Авангард» также получит защитника Алексея Береглазова. В Магнитогорск отправится форвард Тейлор Бек.

В минувшем сезоне, завершенном досрочно из-за пандемии коронавируса, 32-летний Каблуков отыграл 48 матчей регулярного чемпионата, не отметился заброшенными шайбами и отдал три результативные передачи. Сегодня, 2 июня, хоккеист заключил с «Металлургом» соглашение на один сезон.