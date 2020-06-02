Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева станет гостем подкаста на Sportrecs. Сегодня, 2 июня, спортсменка в прямом эфире ответит на вопросы, прямая трансляция начнется в 17:30 мск и будет доступна по ссылке.

«В прямом эфире разговор о жизни, деньгах, спорте, о женском фигурном катании, лучшем в мире тройном акселе и мужчинах», — говорится в анонсе эфира.

Напомним, Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В июне у фигуристов запланирован сбор в Кисловодске, где также будут работать фигуристы Евгения Плющенко и Евгения Рукавицына.