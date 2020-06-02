С официального сайта Союза биатлонистов России (СБР) исчезло заявление правления, касающееся деятельности президента организации Владимира Драчева.

Заявление было опубликовано во вторник, 2 июня. В нем содержалась критика в адрес Драчева и его деятельности на посту главы СБР, а также говорилось, что 11 июля на внеочередной отчетно-выборочной конференции может быть избран новый руководитель организации.

В частности, отмечалось, что за время работы Драчева у руля СБР организация столкнулась с серьёзными финансовыми и репутационными проблемами.

Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным.