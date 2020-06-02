Не везло на катке, повезло за его бортом — так можно кратко описать путь Даниила Глейхенгауза в спорте. Он начинал как одиночник, однако, по собственному признанию, не был усердным спортсменом. Карьера в танцах на льду не получилась из-за внезапной смерти отца: фигуристу пришлось повзрослеть по щелчку пальцев и кормить семью, а также говорить спорту «пока», пусть и так рано.

Сегодня, 3 июня, Даниилу Глейхенгаузу исполнилось 29 лет. В свои годы он уже зарекомендовал себя одним из топовых хореографов, но продолжает хранить верность группе Этери Тутберидзе и играет три важных роли в этом коллективе.

В профессии хореографа Даниил Глейхенгауз раскрылся гораздо лучше: возможно, с годами появилось то самое усердие, возникли азарт и желание доказать свое мастерство.

Многие обвиняли Даниила Глейхенгауза в постоянных повторах: мол, в программах много повторяющихся движений, образы кочуют из постановки в постановку. Однако сам специалист не раз отмечал: его выбор — это индивидуальный подход к каждому фигуристу по части постановки программ.

Перед хореографом каждый сезон стоит весьма трудная задача: фигуристов в группе Тутберидзе много, работа на высочайшем уровне ведется как со взрослыми, так и с юниорами. Каждому фигуристу нужно придумать по две программы, максимально раскрывающие их потенциал. Образы, которые Глейхенгауз подбирает каждой ученице, им очень идут — вспомните только жар-птицу от Щербаковой, ангела Косторной и мать драконов Трусовой в прошлом сезоне. А программы Алины Загитовой — отдельная кладезь красоты, не зря Глейхенгауз зовет именно эту фигуристку своей музой.

Были и истории с плагиатом — номер Алины Загитовой под «Bad Guy» Глейхенгауз подсмотрел у американской танцовщицы, однако после того случая ни в чем подобном замечен не был.

Стоит отметить, что из всех специалистов группы Тутберидзе Глейхенгауз наиболее открыто и легко общается с прессой. Сергей Дудаков — больше человек дела, а не слова, он редко дает какие-то комментарии, сама Этери Георгиевна взвешивает каждое слово в общении с журналистами и не раз отмечала, что ее слова перевирают. Глейхенгауз же охотно дает интервью и комментирует важные инфоповоды. Он, например, первым дал развернутую информацию по трансферу Александры Трусовой в академию Плющенко, в то время как Тутберидзе оставила лишь пост в «Инстаграме» с многозначительными намеками.

Еще одна важная роль Глейхенгауза в группе Тутберидзе — быть проводником между юными фигуристами и старшим тренерским составом. Даниил Маркович сам не так давно был юным фигуристом, и сейчас он один из самых молодых тренеров «Тутберидзе-Тим». Он легко подкалывает Алину Загитову на прямом эфире, а также может поговорить с фигуристками на тему маникюра. Благодаря тому, что тренер находится с учениками на одной волне, создается особая атмосфера доверия, семьи. Однако про субординацию забывать нельзя, что хореограф и делает.

К своим 29 годам Даниил Глейхенгауз уже многого достиг, однако еще большее ждет впереди, ведь локомотив группы Тутберидзе всегда стремится к большему.