Стали известны результаты тестов на коронавирус, которые сдали подопечные Евгения Плющенко после приезда на базу «Юг Спорт» в Кисловодске.

Об отрицательных результатах тестирования сообщил сам Евгений Плющенко, информацию об этом передает РИА Новости. Отметим, тренер прибыл в Кисловодск на автодоме вместе с младшей группой фигуристов, в которую вошли Софья Титова и Кирилл Сарновский.

Также в Кисловодск прибыла новая ученица академии «Ангелы Плющенко» Александра Трусова, ее на сборы привезли родители на своей машине. К тренировкам группа Плющенко сможет приступить только через семь дней после приезда на базу, до этого момента фигуристы будут проводить время в своих номерах, еду им будут приносить и оставлять у дверей комнаты.