Тренер Юрий Каминский рассказал, как он собирается работать с лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым в сезоне-2020/21.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Каминский заявил, что Александр Логинов — чемпион мира и ему нужен особый подход, который тренер готов предоставить. На данный момент Каминскому удалось пообщаться с биатлонистов по видеосвязи.

«Будем еще контактировать и с ним, и с его тренером Александром Касперовичем. Будем вырабатывать линию, которая позволит Логинову сохранить звание чемпиона мира», — отметил главные цели Каминский.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце, неоднократно отмечалось, что большая заслуга в этой награде принадлежит Александру Касперовичу, его личному наставнику.