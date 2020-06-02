Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Александр Жулин рассказал о том, возможно ли ставить программы фигуристам в онлайн-режиме из-за карантина.

В интервью RT Жулин заявил, что к нему обращались различные фигуристы с просьбой поставить программу, но пришлось им отказывать, поскольку тренер не мог нарушить самоизоляцию.

На вопрос, можно ли поставить программу в онлайн-режиме, Жулин отметил, что даже не стал бы пытаться.

«В моём представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека», — сказал тренер, добавив, что ему не хочется думать о том, что может настать такая необходимость в фигурном катании.

Напомним, ранее Александр Жулин объяснил, почему его фигуристы не поехали на первый сбор после карантина в УТЦ «Новогорск».